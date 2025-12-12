Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
|
12.12.2025 16:41:03
Why Tilray Stock Lit Up Today
Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) stock went up like a rocket this morning, soaring 25% through 10:15 a.m. ET -- and the stock was up even more in the very early morning.You can thank President Trump for the gains -- because according to The Washington Post, he's about to legalize marijuana (sort of). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Tilray Brands (ex Aphria)mehr Nachrichten
