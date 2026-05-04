Hemp Aktie
WKN DE: A1C2N2 / ISIN: US56782C1099
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04.05.2026 02:30:00
Why Tilray's Marijuana Rescheduling Sizzle Has Fizzled
Marijuana stocks experienced a short-lived surge back on April 22. Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) was no exception.The boost was triggered by news of the Department of Justice's plans to reschedule regulated marijuana products from Schedule I to Schedule III of the Controlled Substances Act.However, soon after this rally took shape, these same stocks coughed back their gains, and then some. After surging from around $7 to around $8 per share in a matter of hours, Tilray stock dropped closer to $6.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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