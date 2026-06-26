Dive Aktie
WKN DE: A4051B / ISIN: JP3497600001
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26.06.2026 22:26:40
Why Tower Semiconductor Took a Dive Today
Shares of Tower Semiconductor (NASDAQ: TSEM) fell 7.4% on Friday.Tower is an Israeli semiconductor manufacturing company that produces specialty semiconductor nodes. Those aren't the most leading-edge, cutting-edge chips produced by the likes of Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). However, Tower has become a massive AI winner, with the stock up a whopping 465% over the past year, due to its specialized silicon photonics technology. AI data centers are switching from copper to silicon photonics networking right now, so Tower's growth and future expectations have exploded. However, investors are in a profit-taking mood today after a rumor emerged yesterday that OpenAI may delay its IPO.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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