Treehouse Foods Aktie
WKN: A0ER18 / ISIN: US89469A1043
|
10.11.2025 22:33:00
Why TreeHouse Foods Stock Climbed Today
Shares of TreeHouse Foods (NYSE: THS) surged more than 22% on Monday after the maker of private-label packaged goods struck a deal to be acquired for $2.9 billion.Image source: Getty Images.Under the terms of the deal, private equity firm Industrial F&B Investments would purchase TreeHouse for $22.50 per share in cash. The offer represents a 38% premium to the stock's closing price on Sep. 26, the last day before rumors of a potential takeover began circulating.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
