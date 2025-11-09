ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Treehouse Foods Aktie

WKN: A0ER18 / ISIN: US89469A1043

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Treehouse Foods veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Treehouse Foods lädt am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,556 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Treehouse Foods -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Treehouse Foods im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 849,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 839,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,26 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,74 USD, gegenüber 0,510 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,38 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,35 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Treehouse Foods IncShs 16,40 1,23% Treehouse Foods IncShs

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

