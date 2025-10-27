Trilogy Metals Aktie

Trilogy Metals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ARD3 / ISIN: CA89621C1059

27.10.2025 16:21:08

Why Trilogy Metals Stock Crashed Today

Trilogy Metals (NYSEMKT: TMQ) is a stock I'll bet most people had never heard of before, up until earlier this month, when the Trump administration announced it would take a 10% stake in the Canadian miner of rare-earth metals as a hedge against Chinese threats to restrict exports.That news caused Trilogy Metals' stock price to triple in a day.Admittedly, the initial elation didn't last, and investors later sold off Trilogy stock, still leaving it up nearly double. News out of Washington, D.C., today, however, is causing Trilogy more pain, and the stock is down 18.9% through 10:45 a.m. ET.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Trilogy Metals Inc 4,03 -3,13% Trilogy Metals Inc

