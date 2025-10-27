Trilogy Metals Aktie
WKN DE: A2ARD3 / ISIN: CA89621C1059
|
27.10.2025 16:21:08
Why Trilogy Metals Stock Crashed Today
Trilogy Metals (NYSEMKT: TMQ) is a stock I'll bet most people had never heard of before, up until earlier this month, when the Trump administration announced it would take a 10% stake in the Canadian miner of rare-earth metals as a hedge against Chinese threats to restrict exports.That news caused Trilogy Metals' stock price to triple in a day.Admittedly, the initial elation didn't last, and investors later sold off Trilogy stock, still leaving it up nearly double. News out of Washington, D.C., today, however, is causing Trilogy more pain, and the stock is down 18.9% through 10:45 a.m. ET.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trilogy Metals Incmehr Nachrichten
|
07.10.25
|US-Regierung setzt auf Trilogy Metals - Aktie startet Kursrakete (finanzen.at)
|
07.10.25
|US government to take 10% stake in Canada’s Trilogy Metals (Financial Times)
Analysen zu Trilogy Metals Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trilogy Metals Inc
|4,03
|-3,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer zu kleinen Abgaben tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.