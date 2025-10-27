Trulieve Cannabis Aktie
WKN DE: A2N60S / ISIN: CA89788C1041
|
27.10.2025 22:42:31
Why Trulieve Cannabis Stock Sank by 4% Today
A new push to limit certain cannabis products by top American legal officials dampened the buzz of some marijuana companies on Monday. Among these was Trulieve Cannabis (OTC: TCNNF), which saw its share price wither by more than 4% that day. By contrast, the stock market as a whole did well, with the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) rising by 1.2%. The news pushing down the stocks of marijuana companies was disseminated on Monday. The previous Friday, a bipartisan group of 39 state and territory attorneys general wrote a letter to the U.S. Congress regarding the federal stance on hemp products. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Votingmehr Nachrichten
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Trulieve Cannabis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Trulieve Cannabis vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Votingmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.