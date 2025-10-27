Trulieve Cannabis Aktie

Trulieve Cannabis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N60S / ISIN: CA89788C1041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 22:42:31

Why Trulieve Cannabis Stock Sank by 4% Today

A new push to limit certain cannabis products by top American legal officials dampened the buzz of some marijuana companies on Monday. Among these was Trulieve Cannabis (OTC: TCNNF), which saw its share price wither by more than 4% that day. By contrast, the stock market as a whole did well, with the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) rising by 1.2%. The news pushing down the stocks of marijuana companies was disseminated on Monday. The previous Friday, a bipartisan group of 39 state and territory attorneys general wrote a letter to the U.S. Congress regarding the federal stance on hemp products. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Votingmehr Nachrichten

Analysen zu Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Votingmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Voting 6,02 0,50% Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Voting

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen