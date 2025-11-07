UiPath Aktie

UiPath für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057

08.11.2025 00:39:24

Why UiPath Jumped 19% in October

Why UiPath Jumped 19% in October

Shares of UiPath (NYSE: PATH) were on the rise last month, primarily due to a positive response to its annual UiPath Fusion conference, where it released a number of new products and announced new partnerships that should pave the way for continued growth.The conference took place at the end of September and the beginning of October, and there was little news out on the stock over the rest of the month. The stock held on to most of its gains following the conference.According to S&P Global Market Intelligence, the stock finished the month up 19%. As you can see from the chart below, the gains came early in the month for UiPath.
