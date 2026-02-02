UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
|
02.02.2026 13:30:00
Why UiPath Stock Is a Smart Buy Right Now
After falling by over 80% from its previous peak, UiPath (NYSE: PATH) stock trades at a more favorable valuation that makes it a compelling buy for investors. The agentic AI specialist still trades at a price-to-sales multiple of 5, which isn't a bargain, but even Palantir Technologies didn't look cheap when it bottomed in 2022.Smart investors know that valuation multiples are backward-looking. It's a business's future growth that determines where the stock goes next. UiPath is starting to turn a profit just as it is positioning itself as an essential platform provider for agentic artificial intelligence (AI).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu UiPath
Analysen zu UiPath
