Universal Technical Institute Aktie
WKN: 590097 / ISIN: US9139151040
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09.11.2026 23:13:48
Why Universal Technical Institute Stock Zoomed 10% Higher Today
Universal Technical Institute (NYSE:UTI) didn't have any stock-moving news of its own to report as the trading week got underway. Still, investors drove its shares up more than 10% in Monday's trading session. The main reason for this was a rival's earnings report.
That peer company is Lincoln Educational Services (NASDAQ:LINC), which reported its third-quarter results that morning.
Image source: Getty Images.
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