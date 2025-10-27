USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
|
27.10.2025 18:05:06
Why USA Rare Earth Stock Is Plunging Today
After closing at more than $31 last Monday, shares of rare earth stock USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) closed lower on each subsequent day of the week. And the trend doesn't seem likely to reverse its trajectory today with optimism rising over the weekend that the United States and China would reach an agreement regarding China's rare earth exports.As of 11:54 a.m. ET, shares of USA Rare Earth are down 11%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rare Holdings Ltd.mehr Nachrichten
Analysen zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|20,10
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.