Why USA Rare Earth Stock Soared, Slumped, and Ended Up 13% Higher in October
Welcome to the wild ride that is USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) stock. The stock rose 13.1% in October, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. While that sounds relatively sedate, a quick look at the chart below reveals a much more exciting story. Here are the details behind it.The chart reveals the impact of the political developments impacting the rare-earth market and USA Rare Earth in particular. More on that in a moment, but first, here's why the stock burst higher in early October.As a reminder, the company's strategy is first to start producing rare-earth magnets at its Stillwater, Oklahoma, facility in 2026. Meanwhile, according to its Securities and Exchange Commission (SEC) filings, it will be "focused on partnering with ex-China suppliers and building or buying the capabilities we need to profitably manufacture high quality neo magnets in the United States."
