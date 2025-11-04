Vertex Aktie

ISIN: PLVRTEX00010

Why Vertex Stock Got Mashed on Monday

The stock of niche financial software company Vertex (NASDAQ: VERX) didn't get a very good start to the trading week at all. Its value fell by nearly 10% that day, due largely to a quarterly earnings report that many considered to be underwhelming. By contrast, the benchmark S&P 500 index rose on the day, closing slightly (0.2%) higher.That morning, Vertex revealed that its total revenue was slightly over $192 million in the third quarter, a figure that was up by nearly 13% year-over-year. Subscriptions, which form the bulk of its top line, grew by the same rate to almost $165 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
