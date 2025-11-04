Vertex Aktie
ISIN: PLVRTEX00010
|
04.11.2025 22:00:05
Why Vertex Stock Got Mashed on Monday
The stock of niche financial software company Vertex (NASDAQ: VERX) didn't get a very good start to the trading week at all. Its value fell by nearly 10% that day, due largely to a quarterly earnings report that many considered to be underwhelming. By contrast, the benchmark S&P 500 index rose on the day, closing slightly (0.2%) higher.That morning, Vertex revealed that its total revenue was slightly over $192 million in the third quarter, a figure that was up by nearly 13% year-over-year. Subscriptions, which form the bulk of its top line, grew by the same rate to almost $165 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vertex S.A.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Vertex S.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.