V.F Aktie

V.F für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857621 / ISIN: US9182041080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 21:32:39

Why VF Corp Stock Tumbled Today

Shares of VF Corporation (NYSE: VFC) were taking a dive today after the diversified apparel company reported another wide loss in its first-quarter earnings report.As of 2:29 p.m. ET, the stock was down 18.8% on the news.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu V.F. Corp.

mehr Nachrichten