V.F Aktie
WKN: 857621 / ISIN: US9182041080
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29.07.2026 21:32:39
Why VF Corp Stock Tumbled Today
Shares of VF Corporation (NYSE: VFC) were taking a dive today after the diversified apparel company reported another wide loss in its first-quarter earnings report.As of 2:29 p.m. ET, the stock was down 18.8% on the news.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu V.F. Corp.
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29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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29.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
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29.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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28.07.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
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28.07.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
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28.07.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
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28.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)