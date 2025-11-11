|
11.11.2025 20:37:01
Why Viant Technology Stock Was Soaring Today
Viant Technology (NASDAQ: DSP), a cutting-edge digital advertising specialist that leverages artificial intelligence (AI) to bolster competitiveness, reported its third-quarter results. These were well received by investors, not least because of a crushing beat on revenue. In midsession trading, Viant's stock price was up by a healthy 18% as a result.Viant's revenue grew by 7% year over year to just under $85.6 million. Stripping seasonal factors (such as political advertising) out of the mix, that growth is 19%. The opposite dynamic occurred with net income according to generally accepted accounting principles (GAAP); this fell by 34% to $996,000, or $0.06 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Viant Technology Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Viant Technology Inc Registered Shs -A-
|10,48
|19,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.