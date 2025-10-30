Viavi Solutions Aktie
WKN DE: A14XLZ / ISIN: US9255501051
|
30.10.2025 20:41:02
Why Viavi Solutions Stock Was Soaring Today
Viavi Solutions (NASDAQ: VIAV) stock was having a Thursday to remember. Following the release of its latest set of quarterly earnings, the telecom equipment specialist's shares were taken for a 23% ride skyward, as of late-session trading. Many other stocks were in the red, as the bellwether S&P 500 index was dipping by 0.6% then.Viavi, formerly known as JDS Uniphase, unveiled its figures for the fiscal first quarter of 2026, ended Sept. 27, just after market close on Wednesday. Prominent among the numbers was revenue, which at $290.5 million was a sturdy 26% higher year over year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viavi Solutions Incmehr Nachrichten
|
06.08.25
|Ausblick: Viavi Solutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Viavi Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.04.25
|Ausblick: Viavi Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)