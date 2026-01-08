Voyager Technologies Aktie
WKN DE: A41ADA / ISIN: US92892B1035
08.01.2026 17:33:49
Why Voyager Technologies Stock Soared Today
Voyager Technologies (NYSE: VOYG) stock rocketed 8.1% through 11:15 a.m. ET Thursday on a double dose of good news. The biggest: President Trump announced Wednesday he wants to spend $1.5 trillion on defense."For the Good of our Country ... our Military Budget for the year 2027 should not be $1 Trillion Dollars, rather $1.5 Trillion Dollars ... This will allow us to build the 'Dream Military' that we have long been entitled to, and, more importantly, that will keep us SAFE and SECURE." Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Voyager Technologies Inc.
Analysen zu Voyager Technologies Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Voyager Technologies Inc.
|26,98
|0,30%
