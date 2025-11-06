Warby Parker Aktie
WKN DE: A3C49J / ISIN: US93403J1060
|
06.11.2025 18:16:42
Why Warby Parker Stock Is Plummeting Today
Shares of direct-to-consumer eyewear and vision innovator Warby Parker (NYSE: WRBY) are down 15% as of 11 a.m. ET on Thursday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Warby Parker reported third-quarter earnings on Thursday morning and grew:Despite its operations scaling well and its margin profile improving, Warby Parker missed Wall Street's revenue expectations in Q3, so the stock sold off.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|PARKER CORP
|1 199,00
|1,01%
|Warby Parker
|16,93
|-11,13%
