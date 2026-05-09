Warby Parker Aktie
WKN DE: A3C49J / ISIN: US93403J1060
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10.05.2026 00:41:30
Why Warby Parker Stock Soared This Week
Shares of Warby Parker (NYSE: WRBY) surged 28% this past week after the eyeglasses designer delivered upbeat sales results. Image source: Getty Images.Warby Parker's net revenue grew by 8.3% to $242.4 million in the first quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Warby Parker
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06.05.26
|Ausblick: Warby Parker präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Warby Parker
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