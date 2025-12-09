PARKER Aktie
WKN: 889641 / ISIN: JP3780000000
|
09.12.2025 01:06:11
Why Warby Parker Stock Was a Winner Today
As the trading week kicked off, scores of investors saw their way into buying Warby Parker (NYSE: WRBY). Shares of the disruptive eyewear company zoomed more than 13% higher on an update about the line of artificial intelligence (AI)-powered glasses it's developing with Alphabet unit Google. In an edition of its product development series The Android Show and accompanying blog post, Google updated the status of its efforts with Warby Parker, that company's fellow eyewear specialist Gentle Monster, and tech industry partner Samsung to develop the next-generation glasses. It stated that the product will be launched at some point next year, without providing further details. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PARKER CORPmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Warby Parkermehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PARKER CORP
|1 543,00
|1,51%
|Warby Parker
|21,26
|13,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen Aktienmarkt wird mit leichten Verlusten gerechnet, während der deutsche Markt seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.