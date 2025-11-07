WillScot Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H8ZB / ISIN: US9713751264
|
08.11.2025 00:12:29
Why WillScot Holdings Stock Flopped on Friday
Stock market players weren't particularly willing to invest their money in WillScot Holdings (NASDAQ: WSC) on Friday. The mobile storage solutions company's shares dipped by almost 7% in price due to an earnings report that featured a pair of misses on the consensus analyst estimates. This came on a mildly positive day for stocks overall, as the S&P 500 index inched 0.1% higher.WillScott's third quarter featured a top line of nearly $567 million, which was down from the year-ago revenue of over $601 million. Although the company was still well in the black, net income not according to generally accepted accounting principles (GAAP) also fell, to $54.6 million ($0.30 per share) against third-quarter 2024's profit of almost $73 million.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.