Arab Aktie
ISIN: EGS72AQ1C016
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17.06.2026 09:03:56
Why women's inheritance reform has stalled across Arab world
Sharia-based inheritance laws continue to disadvantage millions of women across the Middle East. What could prompt real change for the next generation of girls?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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