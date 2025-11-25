Integrated Aktie

Integrated für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: KW0EQ0608889

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.11.2025 00:20:29

Why Zim Integrated Shipping Services Stock Zoomed Nearly 14% Higher Today

Takeover talk has revived with Zim Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM), and investors piled into the stock in fresh anticipation of a sale. On Tuesday, the possibility sent the marine logistics specialist's equity to a price gain of almost 14%. Well before market open that day, Zim revealed that its board of directors had received numerous "indications of interest" about the company, following a strategic review. That review was launched after a buyout offer made earlier this year by CEO Eli Glickman and Rami Ungar of peer Israel-based company Ray Shipping. Zim did not specify how many of these "indications" it received. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Integrated Holding Company KCSC Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs 47,40 -0,65% Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs 16,70 0,32% ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Mittwoch seitwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen