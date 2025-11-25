Integrated Aktie
Why Zim Integrated Shipping Services Stock Zoomed Nearly 14% Higher Today
Takeover talk has revived with Zim Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM), and investors piled into the stock in fresh anticipation of a sale. On Tuesday, the possibility sent the marine logistics specialist's equity to a price gain of almost 14%. Well before market open that day, Zim revealed that its board of directors had received numerous "indications of interest" about the company, following a strategic review. That review was launched after a buyout offer made earlier this year by CEO Eli Glickman and Rami Ungar of peer Israel-based company Ray Shipping. Zim did not specify how many of these "indications" it received. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
