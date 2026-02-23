|
Wickes kitchen fitting was a recipe for disaster
I’ve been without a hob in my new kitchen for three months after an emergency engineer was forced to disconnect itWhen Wickes installed my new kitchen, I noticed an odd, worsening smell that I put down to the ongoing works.It was nearly two months later that I realised it was gas. My supplier dispatched an emergency engineer, who discovered a leak in the newly fitted hob and categorised it as an immediate danger. The gas supply to the hob was disconnected and Wickes sent a replacement, but no one came to install it. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
