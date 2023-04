Wie steht es um die Netflix-Aktie vor den Quartalszahlen?

Wann wird Netflix die Quartalszahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlichen?



Der Streaming-Riese Netflix wird am Dienstag, den 18. April, nach Börsenschluss in den USA die Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlichen. Eine Telefonkonferenz wird am selben Tag stattfinden.





Konsens zu den Quartalszahlen von Netflix



Es wird erwartet, dass Netflix im ersten Quartal einen Umsatzanstieg von 4 % im Vergleich zum Vorjahr auf 8,2 Mrd. US-Dollar verzeichnen wird, was der Prognose des Unternehmens entspricht. Die operative Marge wird voraussichtlich bei 20,1 % liegen und das verwässerte Ergebnis je Aktie wird voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr um 19 % auf 2,87 US-Dollar sinken.





Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen







Vorschau zu den Quartalszahlen von Netflix



Das vergangene Jahr war für Netflix eines der schwierigsten in der Unternehmensgeschichte. Das Abonnentenwachstum verlangsamte sich und das Unternehmen verlor seinen Titel als Marktführer, nachdem der Konkurrent Disney an Fahrt gewann, während der Umsatz so langsam wie nie zuvor wuchs und der Gewinn zum ersten Mal seit sieben Jahren fiel. Dies führte dazu, dass sich der Wert der Netflix-Aktien mehr als halbierte!



Die härteren Bedingungen veranlassten Netflix jedoch zu einer radikalen Umstrukturierung seines Geschäfts mit Plänen zur Wiederbelebung des Umsatzwachstums und zur Steigerung des Gewinns, indem es gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern vorging und sein viel gepriesenes werbefinanziertes Angebot einführte. Dies hat die Märkte zu der Überzeugung veranlasst, dass Netflix im Jahr 2023 wieder auf den richtigen Weg zurückkehren kann, und die Aktie ist seit Jahresbeginn um 15 % gestiegen.



Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 15 % gestiegen. Das setzt Netflix unter Druck, im Jahr 2023 zu liefern und zu zeigen, dass die neue Strategie sich auszahlt, aber es könnte sich als ein weiterer schwieriger Einstieg erweisen, da das Unternehmen von einem Modell zum anderen übergeht.



Netflix geht davon aus, dass mehr als 100 Millionen Haushalte auf der ganzen Welt seinen Dienst missbrauchen, indem sie das Passwort einer anderen Person verwenden, und hat bereits damit begonnen, die Nutzer in einigen Ländern zu ermutigen, ihr eigenes Konto einzurichten oder die Vorteile der neuen kostenpflichtigen Sharing-Funktion zu nutzen. Netflix hat bereits einige Rückschläge erlitten, da einige Nutzer ihre Konten gekündigt haben, und hat sein Vorgehen im ersten Quartal auf andere Regionen ausgeweitet. Das könnte das Abonnentenwachstum kurzfristig bremsen, aber Netflix hat gesagt, dass sich dies wieder erholen sollte, wenn mehr Nutzer ihre eigenen Konten einrichten oder zu einem bestehenden Konto hinzufügen. Unabhängig davon geht es darum, das Umsatzwachstum zu verbessern, das im letzten Quartal mit nur 1,9 % auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen gefallen ist. Netflix geht davon aus, dass sich das Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen im Laufe des Jahres beschleunigen wird" und dass sich sowohl die operativen Margen als auch der Gewinn verbessern werden.



Netflix hat erklärt, dass es im ersten Quartal 2023 ein "bescheidenes positives bezahltes Nettowachstum" erwartet. Die Wall Street geht davon aus, dass Netflix bis zum Ende des Berichtszeitraums rund 1,9 Millionen neue Abonnenten hinzugewinnen wird, von denen 236,36 Millionen in den Büchern stehen.



Es ist wichtig, dass Netflix nicht mehr für jedes Quartal eine Prognose für den Abonnentenzuwachs abgibt und sich stattdessen mehr auf den Umsatz und andere Finanzkennzahlen konzentriert. Das Unternehmen hat jedoch bereits vorhergesagt, dass der Nettozuwachs an bezahlten Abonnenten im zweiten Quartal wahrscheinlich größer sein wird als im ersten Quartal. Achten Sie hier auf Kommentare, falls sich diese Ansicht geändert hat.



Die Anleger warten gespannt auf die ersten Ergebnisse des neuen werbefinanzierten Dienstes, der zu einem niedrigeren Preis angeboten und durch Werbeeinnahmen ergänzt wird. Der Dienst wurde mit Hilfe von Microsoft im November in 12 Ländern eingeführt, und Netflix zeigte sich in seiner letzten Bilanz "zufrieden" mit den ersten Ergebnissen, räumte jedoch ein, dass "noch viel Arbeit vor ihnen liegt".





Dies hat zwar die Hoffnung geweckt, dass die Werbung im Jahr 2023 einen neuen Aufschwung bewirken kann, aber es könnte ein langsamer und stetiger Prozess sein, der erst gegen Ende des Jahres richtig in Gang kommt. Das Unternehmen hat zuvor gesagt, dass es glaubt, dass der Dienst schließlich die Einnahmen und Gewinne steigern wird, aber dass "die Auswirkungen auf 2023 bescheiden sein werden, da sie sich langsam über die Zeit aufbauen werden". Spencer Neumann, Chief Financial Officer von Netflix, sagte in der letzten Telefonkonferenz, dass das Unternehmen nicht in ein Geschäft wie die Werbung einsteigen würde, wenn es nicht glaubt, dass es mindestens 10 % des Umsatzes ausmachen kann. Er hofft, dass dies im Laufe der Zeit viel mehr sein wird.



Die operative Marge von Netflix wird im ersten Quartal von 25 % im Vorjahr auf etwa 20 % sinken, was auf das Timing der Ausgaben für Inhalte zurückzuführen ist. Für das Gesamtjahr erhofft sich Netflix eine Marge von 18 % bis 20 % auf der Grundlage von Wechselkursen, die derzeit einen erheblichen Negativbeitrag leisten.



Die Hauptaufgabe besteht darin, zu zeigen, dass Umsatz und Rentabilität auf dem Weg sind, sich bis 2023 zu verbessern. Das ist besonders wichtig, wenn man bedenkt, dass Netflix sich damit brüstet, ein profitables Unternehmen zu sein, während Konkurrenten wie Disney in den roten Zahlen bleiben und weiterhin Bargeld verbrauchen. Netflix hat erklärt, dass es im Jahr 2023 einen freien Cashflow von mindestens 3 Mrd. USD erwirtschaften will, was fast das Doppelte der 1,6 Mrd. USD aus dem Jahr 2022 wäre.





Wie geht es mit der NFLX-Aktie weiter?



Die Netflix-Aktie hat seit Anfang 2023 um 15 % zugelegt, obwohl es seit dem Erreichen des 10-Monats-Hochs im Februar schwieriger geworden ist, diesen Trend aufrechtzuerhalten.



Die wichtigste Marke, die es derzeit zu beachten gilt, liegt bei 333 $, die weitgehend mit dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt übereinstimmt und die wir vor dem Einbruch der Aktie vor einem Jahr gesehen haben und die Ende Dezember und Anfang Januar erneut als Widerstandsmarke auftauchte. Allein in der letzten Woche hat die Aktie mehrmals dieses Niveau getestet.



Ein Rückgang unter diese Marke könnte die Aktie in Richtung 311 $ abrutschen lassen, und ein stärkerer Rückgang könnte die wichtige Marke von 250 $ wieder ins Spiel bringen.



Bei einer positiven Reaktion auf die Ergebnisse könnte er versuchen, wieder in Richtung des 2023er-Hochs zu klettern und die 370 $-Marke anzusteuern. Von dort aus könnte er versuchen, über 396 $ zu steigen, was ihn wieder über das Niveau vor der Pandemie bringen würde. Bemerkenswert ist, dass die 43 Analysten, die die Aktie beobachten, ein durchschnittliches Kursziel von 357,60 $ für Netflix haben, was auf ein begrenztes Aufwärtspotenzial von weniger als 6 % gegenüber dem aktuellen Niveau hindeutet.















Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen





Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.