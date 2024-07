Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Die Wiener Börse wird am Donnerstag behauptet erwartet. Rund 20 Minuten vor Handelsbeginn zeigte eine Indikation den heimischen Leitindex ATX praktisch unverändert bei 3.680,53 Punkten. An den europäischen Leitbörsen wird ein leichtes Plus erwartet. Positive Vorgaben kamen hierzu aus den USA, an der Technologiebörse Nasdaq hatten die Leitindizes am Vortag Rekordhöhen erklommen.

Am heutigen Donnerstag wird europaweit tendenziell ein ruhigerer Handelstag erwartet, weil die Börsen in den USA aufgrund des Unabhängigkeitstages geschlossen bleiben. Zudem dürften die Anlegerinnen und Anleger auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten warten, der am morgigen Freitag erwartet wird. "Nach Ansicht von Fed-Chef Powell würde eine Abschwächung am Arbeitsmarkt geldpolitische Reaktionen nach sich ziehen", schreiben die Experten der Helaba.

Unternehmensseitig zeigte sich die heimische Nachrichtenlage in der Früh sehr dünn. Es wurden keine Unternehmenszahlen veröffentlicht und auch von Analystenseite blieb es bisher ruhig.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,56 Prozent höher bei 3.680,42 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren am Mittwoch die Bankwerte. Aktien der Erste Group und der Raiffeisen Bank International legten jeweils um die 2 Prozent zu. Größere Nachfrage gab es auch in den ATX-Schwergewichten Wienerberger (plus 2,3 Prozent) und voestalpine (plus 1,7 Prozent).

Unter Druck kamen Andritz-Aktien und waren mit einem Minus von 3,2 Prozent auf 56,35 Euro das Schlusslicht im prime market. Die Experten von Barclays haben ihre Coverage der Aktie zuletzt mit "equal weight" und einem Kursziel von 61,0 Euro gestartet.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Wienerberger +2,33% 31,56 Euro Erste Group +2,19% 46,14 Euro Raiffeisen Bank International +1,79% 17,05 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Andritz -3,18% 56,35 Euro Zumtobel -1,93% 6,10 Euro DO&CO -1,69% 163,20 Euro

mha/sko

ISIN AT0000999982