Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Die Wiener Börse wird am Freitag behauptet erwartet. Eine vorbörsliche Indikation zeigt den ATX praktisch unverändert zum Vortag bei rund 3.713 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa werden keine größeren Bewegungen erwartet. Viele Anleger dürften vorerst den am Nachmittag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung abwarten.

Von dem Bericht werden Hinweise auf die künftigen Schritte der US-Notenbank Fed erwartet. Die Vorgaben für den Arbeitsmarktbericht sind moderat, schreiben die Analysten der Helaba. Sie erwarten keine Änderungen der Zinserwartungen durch die Daten.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,86 Prozent höher bei 3.712,04 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren BAWAG-Aktien und legten 3,1 Prozent zu. Die Bank hat die Übernahme des deutschen Privatkundengeschäfts der britischen Großbank Barclays gemeldet. Mit dem Zukauf will die Bank ihre Präsenz in Österreich, Deutschland, der Schweiz sowie den Niederlanden ausbauen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

RHI Magnesita +3,96% 42,00 Euro BAWAG +3,13% 64,25 Euro Warimpex +2,70% 0,76 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Rosenbauer -3,57% 35,10 Euro Marinomed -2,40% 12,20 Euro AT&S -2,05% 20,98 Euro

mik

ISIN AT0000999982