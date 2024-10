Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Der österreichische Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit behaupteter Tendenz in den Oktober starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex stand rund 40 Minuten vor Sitzungsauftakt marginale 0,02 Prozent im Plus.

Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn etwas höher gesehen. Unterstützend sollten die positiven Vorgaben der Märkte in Tokio und den USA wirken, hieß es von Marktbeobachtern.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch sehr dünn. Datenseitig ist das Hauptaugenmerk heute auf den ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den USA zu lenken. Die Vorgaben sind laut den Helaba-Experten uneinheitlich. In der Eurozone sind die Blicke auf die Verbraucherpreise gerichtet.

Am Montag hatte der ATX um 0,20 Prozent höher bei 3.655,09 Punkten geschlossen. Den traditionell schwachen Börsenmonat September schloss der heimische Leitindex dadurch mit einem Verlust von zwei Prozent ab. Der Ausgang der Nationalratswahl in Österreich am Sonntag beeindruckte die Investoren inzwischen wenig. Auch Inflationsdaten aus Deutschland beeinflussten die Aktienkurse nicht merklich.

Auffällig waren erneut die Immobilienwerte. CA Immobilien stiegen um 9,3 Prozent. Die Umsätze blieben jedoch geringer als noch zum Monatsanfang, als die Aktien deutlich eingebrochen waren. Immofinanz ermäßigten sich inzwischen, ebenso bei vergleichsweise moderatem Volumen, um 2,6 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

CA Immo +9,28% 26,86 Euro Palfinger +3,65% 22,70 Euro OMV +3,06% 38,36 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Flughafen Wien -3,77% 51,00 Euro Pierer Mobility -3,50% 24,80 Euro Warimpex -2,74% 0,64 Euro

