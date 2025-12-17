ATX

5 177,59
4,31
0,08 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
17.12.2025 08:23:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit freundlicher Tendenz in den Handel starten. Bankenindikationen sahen den Leitindex ATX rund 50 Minuten vor Sitzungsbeginn 0,28 Prozent höher. Auch das europäische Umfeld wird mit leichten Zugewinnen erwartet. Die Übersee-Märkte lieferten uneinheitliche Vorgaben.

Die Stimmungsindikatoren in der Eurozone und der Arbeitsmarktbericht in den USA haben die Volatilität an den Finanzmärkten zuletzt kaum erhöht, kommentierten die Helaba-Experten. Zu einer maßgeblichen Veränderung der Zinserwartungen ist es nicht gekommen. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed ins Blickfeld.

Dann werden mit den Zinsentscheiden der EZB und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet. Heute Vormittag steht das deutsche Ifo-Geschäftsklima auf dem Kalender - die Indikationen fallen uneinheitlich aus.

Weiter im Blick stehen zudem die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Erneut dünn präsentierte sich bis dato die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,04 Prozent höher bei 5.173,28 Punkten geschlossen. Im Tageshoch hatte er erstmals Luft über 5.200 Punkten getestet. Durchwachsen ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten bestätigten unterm Strich die am Markt vorherrschenden Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed und gaben den Aktienkursen keine neuen Impulse mehr.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Wienerberger +3,66% 31,12 Euro Austriacard +3,58% 5,78 Euro Addiko Bank +3,24% 22,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Zumtobel -3,63% 3,45 Euro Schoeller-Bleckmann -2,51% 27,20 Euro Pierer Mobility -2,51% 15,56 Euro

ger/moe

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 177,59 0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen