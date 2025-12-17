Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit freundlicher Tendenz in den Handel starten. Bankenindikationen sahen den Leitindex ATX rund 50 Minuten vor Sitzungsbeginn 0,28 Prozent höher. Auch das europäische Umfeld wird mit leichten Zugewinnen erwartet. Die Übersee-Märkte lieferten uneinheitliche Vorgaben.

Die Stimmungsindikatoren in der Eurozone und der Arbeitsmarktbericht in den USA haben die Volatilität an den Finanzmärkten zuletzt kaum erhöht, kommentierten die Helaba-Experten. Zu einer maßgeblichen Veränderung der Zinserwartungen ist es nicht gekommen. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed ins Blickfeld.

Dann werden mit den Zinsentscheiden der EZB und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet. Heute Vormittag steht das deutsche Ifo-Geschäftsklima auf dem Kalender - die Indikationen fallen uneinheitlich aus.

Weiter im Blick stehen zudem die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Erneut dünn präsentierte sich bis dato die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,04 Prozent höher bei 5.173,28 Punkten geschlossen. Im Tageshoch hatte er erstmals Luft über 5.200 Punkten getestet. Durchwachsen ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten bestätigten unterm Strich die am Markt vorherrschenden Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed und gaben den Aktienkursen keine neuen Impulse mehr.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Wienerberger +3,66% 31,12 Euro Austriacard +3,58% 5,78 Euro Addiko Bank +3,24% 22,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Zumtobel -3,63% 3,45 Euro Schoeller-Bleckmann -2,51% 27,20 Euro Pierer Mobility -2,51% 15,56 Euro

ger/moe

ISIN AT0000999982