Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas leichter erwartet

Nach dem guten Wochenstart dürfte der Wiener Aktienmarkt am Dienstag wieder etwas zurückkommen. Eine Bankenindikation auf den ATX stand rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn bei 3.659 Punkten und damit moderat unter dem Vortagesschluss. Im europäischen Umfeld deuteten sich vorbörslich kleine Gewinne an.

Auch am heutigen Dienstag dürften sich die Marktakteure vorrangig für das Notenbankertreffen in Jackson Hole in Stellung bringen. Erzeugerpreisdaten aus Deutschland waren in der Früh bereits erwartungsgemäß ausgefallen.

An den Terminmärkten wird derzeit erwartet, dass die Notenbanken auf beiden Seiten des Atlantiks ihre Zinsen im September senken werden. In Europa rechnen die Marktakteure mit einem Zinsschritt von 25 Basispunkten, während beim Entscheid der US-Notenbank Fed auch einer Zinssenkung um 50 Basispunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit eingeräumt wird. "Unseres Erachtens ist der Datenkranz zu uneinheitlich, als dass die Fed mit einem Paukenschlag in den Senkungszyklus einsteigen wird", schrieben dazu die Marktbeobachter der Helaba.

Zahlen gab es Dienstagfrüh vom Flughafen Wien. Der heimische Airport hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Gewinn eingeflogen und damit auch die Konsensschätzungen übertroffen. Für das Gesamtjahr hob das Unternehmen zudem seine Passagierprognose an. "Die jüngsten Verkehrszahlen sind ein weiterer Beweis für die anhaltende Erholung der Reise- und Luftfahrtbranche", kommentierte Analystin Vladimira Urbankova von der Erste Group. Auf Lang & Schwarz kamen die Papiere zuletzt dennoch leicht zurück.

Am Montag hatte der ATX um 1,07 Prozent höher bei 3.666,20 Punkten geschlossen. Stärkere Impulse blieben zum Wochenstart aus. In den USA ging der Sammelindex der Frühindikatoren zwar stärker zurück als erwartet, was die gute Anlegerstimmung jedoch nicht spürbar schmälerte.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Semperit +5,04% 12,08 Euro Rosenbauer +4,17% 40,00 Euro Pierer Mobility +3,82% 27,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Zumtobel -2,49% 5,48 Euro UBM Development -2,33% 21,00 Euro Polytec -2,19% 3,13 Euro

spa/oeh

ISIN AT0000999982