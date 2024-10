Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas leichter erwartet

Der österreichische Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit etwas leichterer Tendenz in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex stand rund 30 Minuten vor Sitzungsauftakt 0,10 Prozent im Minus. Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn leicht im Minus erwartet.

Eine weitere Eskalationsstufe im Nahost-Konflikt sorgt international für Unsicherheit und zurückhaltende Anleger. Der Raketenangriff des Irans gegen Israel hat zu einer erhöhten Risikoaversion beigetragen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zur Aktie von Mayr-Melnhof und bestätigte die neutral Anlageempfehlung "Hold" für den Kartonhersteller. Das Kursziel wurde hingegen von 127,2 auf 97,5 Euro gekürzt. Am Dienstag schlossen die Titel auf 89,60 Euro.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit tieferer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel um 1,06 Prozent auf 3.616,32 Zähler.

Bankaktien schwächelten europaweit. Morgan Stanley hatte den Sektor laut Marktbeobachtern auf "In Line" abgestuft. Auch die heimischen Bankwerte zeigten sich mit klar negativen Vorzeichen. So büßten BAWAG 3,5 Prozent an Wert ein und Raiffeisen verloren gut zwei Prozent. Erste Group schlossen 1,3 Prozent tiefer.

Ölwerte zeigten sich hingegen gesucht. Die Rohölnotierungen konnten am Dienstagnachmittag nach schwächerem Verlauf klar ins Plus drehen. In Wien zogen Schoeller-Bleckmann um 0,9 Prozent an und OMV schlossen um 1,5 Prozent fester.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Warimpex +2,81% 0,66 Euro Zumtobel +2,21% 5,54 Euro FACC +2,02% 6,57 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

RHI Magnesita -3,63% 39,80 Euro BAWAG -3,45% 67,15 Euro Palfinger -3,30% 21,95 Euro

ISIN AT0000999982