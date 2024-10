Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit etwas schwächerer Tendenz in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den ATX stand rund vierzig Minuten vor Sitzungsbeginn 0,28 Prozent im Minus.

Die europäischen Leitbörsen werden hingegen nach guten Geschäftszahlen von SAP etwas höher erwartet. Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen uneinheitlich aus.

Datenseitig bleibt es heute vermutlich ruhig, auch wenn in den USA regionale Stimmungsbarometer veröffentlicht werden. Diese sind aber der zweiten oder gar dritten Reihe zuzuordnen und sollten die Zinserwartungen nicht beeinflussen, mithin kaum Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Von Unternehmensseite wurde am Vorabend bekannt, dass der Zweirad-Hersteller Pierer Mobility, der nach einem Umsatzeinbruch und hohen Verlust im ersten Halbjahr einen weiteren Stellenabbau angekündigt hat, auch in der zweiten Jahreshälfte hinter den Erwartungen bleibt und deshalb seine Umsatz-und Ergebnisprognose für 2024 aufgehoben hat.

Am Montag hatte der ATX um 0,74 Prozent schwächer bei 3.600,66 Punkten geschlossen. Auch das europäische Umfeld startete einheitlich mit Kursverlusten in die neue Handelswoche. Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der langsam startenden Berichtssaison in Europa.

Ausgesprochen dünn gestaltete sich zu Wochenbeginn die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen. Unter den Indexschwergewichten zählten Immofinanz mit einem Minus von 2,9 Prozent zu den größeren Verlierern. voestalpine büßten 2,4 Prozent an Wert ein.

Auch die im ATX schwer gewichteten Bankaktien zeigten sich mit negativen Vorzeichen. So verloren Raiffeisen und Erste Group jeweils rund 1,2 Prozent. BAWAG schlossen 0,8 Prozent tiefer. Hingegen führten Addiko Bank die Gewinnerliste im prime market mit einem Kursanstieg um gut sechs Prozent klar an.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Addiko Bank +6,04% 20,20 Euro Polytec +2,71% 2,65 Euro Zumtobel +1,09% 5,56 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Pierer Mobility -4,93% 19,30 Euro RHI Magnesita -4,31% 40,00 Euro AT&S -3,46% 19,52 Euro

