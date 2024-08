Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit leichten Zugewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn um 0,13 Prozent höher.

Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn etwas fester erwartet. Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen überwiegend positiv aus.

Obwohl das Datenhighlight der Woche bereits gestern mit den US-Verbraucherpreisen zur Veröffentlichung anstand, ist der Kalender heute gut gefüllt und einiges beachtenswerte Einträge sind vorhanden, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Zu nennen sind dabei in den USA die regionalen Stimmungsindikatoren in der Industrie des laufenden Monats, die Industrieproduktion und der Einzelhandelsumsatz des Monats Juli sowie die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,88 Prozent höher bei 3.597,82 Punkten geschlossen. Auch an anderen europäischen Börsen ging es im Späthandel etwas nach oben, nachdem eine niedriger als erwartet ausgefallene US-Inflationsrate die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im September weiter geschürt hat.

Aktien von Marinomed sackten am Mittwoch um rund 40 Prozent ab, nachdem das Pharmaunternehmen nach Umsatzeinbrüchen im Vorjahr ein gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt hat. Marinomed konnte die Finanzierung seiner Zahlungsverpflichtungen nicht sicherstellen, hieß es.

Für Impulse sorgte auch die Ergebnisberichtssaison. So schossen die Anteile der FACC nach Meldung von Zahlen um gut 10 Prozent nach oben. Bei den Aktien der Wienerberger ging es trotz schwächerer Zahlen um klare 2,1 Prozent nach oben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

FACC +10,07% 7,54 Euro Kapsch TrafficCom +4,25% 8,84 Euro Rosenbauer +2,44% 37,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Marinomed -40,30% 6,00 Euro EuroTeleSites -2,28% 3,85 Euro Addiko Bank -1,95% 20,10 Euro

