Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch knapp behauptet in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisiert eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,2 Prozent für den ATX. Auch an anderen Börsen wird nur wenig Bewegung erwartet.

Viele Anleger dürften vorerst abwarten. Am Mittwoch könnte die Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress Impulse liefern. Der am Nachmittag anstehende ADP-Bericht zum US-Arbeitsmarktbericht könnte zudem erste Hinweise auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung liefern.

Von den Arbeitsmarktdaten erhoffen Börsianer wiederum Hinweise auf die künftigen Schritte der US-Notenbank Fed. "Die Arbeitslosigkeit ist gering und die Lohnsteigerungen ansehnlich. Nicht wenige innerhalb der Fed wollen daher sichergehen, dass es nicht zu einer Lohn-Preisspirale kommt, bevor Lockerungen der Geldpolitik beschlossen werden", schreiben die Analysten der Helaba.

Mit Spannung erwartet wird auch die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Mit einem Zinsschritt wird zwar nicht gerechnet, die begleitenden Kommentare könnten aber wieder Signale für den kommenden Kurs der Notenbank bringen.

Zu den Aktien im Fokus könnten am Mittwoch die Titel der Addiko Bank zählen. Die Bank hat für 2023 einen höheren Gewinn gemeldet. Das Ergebnis nach Steuern kletterte gegenüber dem Vorjahr um 60 Prozent auf 41,1 Mio. Euro. Die von der Bank vorgelegten Ergebnisse hatten die Konsensus-Prognosen übertroffen, schreiben die Analysten der Erste Group und erwarten eine positive Reaktion der Addiko-Aktie.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,04 Prozent schwächer bei 3.370,51 Punkten geschlossen. Unter den größten Verlierern fanden sich die Aktien des Faserherstellers Lenzing mit einem Minus von 3,3 Prozent und des Stahlkonzerns voestalpine mit einem Minus von 2,7 Prozent. Gut gesucht waren die Versorger EVN (plus 2,9 Prozent) und Verbund (plus 4,1 Prozent).

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Verbund +4,11% 69,70 Euro Porr +3,13% 13,82 Euro EVN +2,92% 24,65 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Lenzing -3,29% 27,90 Euro voestalpine -2,71% 24,42 Euro AMAG -2,50% 27,30 Euro

ISIN AT0000999982