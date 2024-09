Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit leichterer Tendenz aufnehmen und damit die Verluste der zwei Vortage ausweiten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsbeginn um 0,19 Prozent tiefer. Auch der Handelsstart an den europäischen Leitbörsen wird im Minus erwartet.

Wie vor einem Monat setzen den Risikoassets zunehmende Konjunktursorgen erheblich zu, schreiben die Helaba-Analysten in ihren Tagesausblick. Erneut etwas belastende Vorgaben kamen zudem von der Wall Street, wo es vor allem mit den Technologiewerten erneut abwärts ging.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Zumtobel mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. Die operativen Ergebnisse des Vorarlberger Leuchtenherstellers im abgelaufenen Jahresviertel bewertete die Erste Group in einer ersten Einschätzung als über den Erwartungen. Der Umsatzausweis entsprach den Prognosen.

Zudem meldeten sich die Analysten der Erste Group zur OMV-Aktie und stuften die Titel des Öl- und Gasunternehmens von "Buy" auf "Hold" ab. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 52,5 auf 39,7 Euro nach unten revidiert. Am Mittwoch haben die OMV-Titel bei 38,9 Euro geschlossen.

Die Wiener Börse hat sich auch am Mittwoch tiefer aus dem Handel verabschiedet und damit die deutlichen Vortagesabschläge weiter ausgeweitet. Der ATX schloss mit minus 0,67 Prozent auf 3.627,23 Einheiten, nachdem der heimische Leitindex bereits am Dienstag um starke 2,3 Prozent abgetaucht war.

Auf Unternehmensebene stand die Immofinanz mit einem erneut satten Abschlag von 8,2 Prozent bei sehr hohem Handelsvolumen im Fokus. Bereits am Dienstag waren die Titel des Immobilienunternehmens um elf Prozent abgetaucht. Das Immobilienunternehmen dürfte ihren Anteil an der s Immo, an der sie bereits eine kontrollierende Mehrheit von 50,6 Prozent hält, weiter ausbauen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

BAWAG +1,33% 68,50 Euro Raiffeisen Bank International +0,85% 17,71 Euro Rosenbauer +0,77% 39,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Immofinanz -8,17% 26,40 Euro Warimpex -5,80% 0,65 Euro Semperit -3,20% 12,10 Euro

