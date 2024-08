Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Gewinnen erwartet

Nach den herben Verlusten an den vergangenen Handelstagen zeichnet sich an der Wiener Börse am Dienstag eine Stabilisierung ab. Eine Indikation auf den ATX notierte um 8.30 Uhr um 0,5 Prozent höher, nachdem der Leitindex am Vortag auf den Stand von Mitte März gefallen war.

Rückenwind erhielt die heimische Börse dabei von den sich ebenfalls stabilisierenden asiatischen Börsen. Am Vortag hatte der Nikkei-225 in Fernost unter anderem aufgrund aufgekommener Rezessionssorgen in den USA einen massiven Tagesverlust von über 12 Prozent verzeichnet. Heute erholte er sich im Späthandel um zehn Prozent.

Die Experten von Capital Economics halten in den Vereinigten Staaten trotz der zuletzt schwachen Daten vom Arbeitsmarkt eine weiche Landung der Wirtschaft noch immer für das wahrscheinlichste Szenario. Im Falle weiterer Marktturbulenzen könnte sich die US-Notenbank Fed dazu veranlasst sehen, die Geldpolitik schneller zu lockern als gedacht, hieß es weiter.

Seitens heute veröffentlichter Konjunkturdaten hat die deutsche Industrie im Juni das erste Auftragsplus in diesem Jahr verzeichnet. Die Bestellungen wuchsen überraschend stark um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten nur mit einem Anstieg von 0,5 Prozent gerechnet, nachdem es zuvor fünf Rückgänge in Folge gegeben hatte.

Auf Unternehmensseite blieb die Meldungslage hierzulande zunächst dünn. Ex-Dividende werden die Anteilsscheine von Zumtobel gehandelt.

Am Montag hatte der ATX um 2,37 Prozent schwächer bei 3.443,70 Punkten geschlossen. Die Verluste zogen sich quer durch die Bank, wobei im Leitindex besonders die Anteile der Lenzing in Mitleidenschaft gerissen worden waren - die Titel verloren annähernd fünf Prozent. Im Bankensektor sanken Raiffeisen indes um 3,6 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

CA Immo +0,70% 31,60 Euro Warimpex +0,28% 0,71 Euro EuroTeleSites +0,13% 3,83 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

FACC -8,31% 6,40 Euro Rosenbauer -5,29% 34,00 Euro Lenzing -4,93% 28,95 Euro

sto/mha

ISIN AT0000999982