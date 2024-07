Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit leichten Verlusten erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,18 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa wird ein tendenziell tieferer Handelsstart erwartet. Die Vorgaben aus Asien und Übersee fielen gemischt aus.

In Wien geht die Berichtssaison mit Palfinger in die nächste Runde. Der Kranhersteller Palfinger kämpft in seinen europäischen Kernmärkten Deutschland, Frankreich und Skandinavien mit einer Auftragsflaute. Im ersten Halbjahr 2024 ging der Umsatz im Vergleich zur ersten Hälfte des Vorjahres um 3,3 Prozent auf 1,175 Mrd. Euro zurück - unterm Strich blieb aber ein Konzerngewinn von 68,3 Mio. Euro, eine Steigerung um 7,9 Prozent.

Datenseitig steht vor dem Wochenende der PCE-Kerndeflator in den USA im Fokus, er gilt als das bevorzugte Inflationsmaß für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Die Jahresrate wird laut den Experten der Landesbank Helaba rückläufig erwartet, die Monatsveränderung schwach im Plus. Insgesamt dürfte sich die Teuerung zwar der Zwei-Prozent-Marke nähern, diese aber noch nicht erreichen, meinen die Experten weiter.

"Insofern wird es für die Fed auch keinen Grund geben, bei der FOMC-Sitzung in der kommenden Woche die Zinswende einzuleiten. Vielmehr dürfte der Tenor der Fed Bestand haben, wonach mehr Überzeugung von der Erreichung des Inflationsziels nötig ist, um die Zinsen zu senken. Der September bleibt im Spiel", meint die Helaba.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse leicht im Minus geschlossen. Der ATX fiel um 0,26 Prozent auf 3.669,25 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach unten. Belastet wurden die Märkte von schwachen Vorgaben der US-Technologiebörse Nasdaq. Dazu kamen am Donnerstag schlechte Nachrichten zur deutschen Konjunktur.

Impulse lieferte in Wien auch weiter die Berichtssaison. Verbund-Aktien verloren nach der Meldung von deutlichen Ergebnisrückgängen im Halbjahr 2,6 Prozent. Aktien von Andritz legten hingegen nach einer Ergebnisvorlage um 2,0 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Polytec +2,42% 3,38 Euro EuroTeleSites +2,35% 3,92 Euro Pierer Mobility +2,33% 30,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Frequentis -4,46% 30,00 Euro AT&S -4,15% 18,50 Euro Marinomed -3,74% 10,30 Euro

