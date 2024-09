Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit moderaten Abgaben erwartet

Der österreichische Aktienmarkt dürfte am Montag mit moderaten Abgaben in den letzten Handelstag des Monats starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex stand rund eine halbe Stunde vor Sitzungsauftakt 0,25 Prozent im Minus bei 3.628 Punkten. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch im europäischen Umfeld ab.

Der Ausgang der Nationalratswahl am gestrigen Sonntag beeindruckt die Investoren scheinbar wenig. Dass die rechtspopulistische FPÖ mit einem Erdrutschsieg zum ersten Mal stärkste Kraft im Land wird, hatte sich bereits seit Längerem in Umfragen angedeutet. Darüber hinaus bleibt nach aktuellem Stand eine von den Freiheitlichen angeführte Regierung trotz des Wahlsiegs unwahrscheinlich, da die möglichen Koalitionspartner eine Zusammenarbeit ausgeschlossen haben. So kann sich auch die zweitplatzierte ÖVP Hoffnungen machen, weiterhin den Kanzler zu stellen.

Uneinheitliche Vorgaben lieferten die asiatischen Märkte: Kräftige Zuwächse gab es am chinesischen Festland und besonders in Hongkong, wobei die Hoffnung auf staatliche Konjunkturmaßnahmen weiter Antrieb gab. Ein sattes Minus gab es jedoch in Tokio. Shigeru Ishiba hatte sich vor dem Wochenende im Rennen um den Vorsitz seiner Partei überraschend durchgesetzt und soll damit neuer Premierminister werden. Anleger hatten dort auf stärkere geldpolitische Anreize unter seinem Rivalen gesetzt.

Zum Quartalsende gibt es zudem noch Konjunkturdaten zu bewerten. Hier dürften Inflationsdaten aus Deutschland im Tagesverlauf das Hauptaugenmerk gelten. Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage bei heimischen Werten inzwischen ruhig.

Am Freitag hatte der ATX um 0,83 Prozent höher bei 3.647,85 Punkten geschlossen. Für gute Börsenstimmung sorgte weiter die Hoffnung auf eine Wirtschaftserholung in China, nachdem die chinesische Notenbank zuletzt das größte Konjunkturmaßnahmenpaket seit der Pandemie angekündigt hatte.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

CA Immo +12,34% 24,58 Euro Lenzing +5,99% 35,40 Euro Addiko Bank +5,59% 17,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Pierer Mobility -4,46% 25,70 Euro Rosenbauer -2,77% 35,10 Euro Polytec -2,68% 2,90 Euro

