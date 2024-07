Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Verlusten erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigt ein Minus von 1,2 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa dürfte es nach schwachen Vorgaben von der US-Tech-Börse Nasdaq nach unten gehen.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,19 Prozent schwächer bei 3.678,79 Punkten geschlossen. Belastet wurden die Börsen von schlecht aufgenommenen Quartalszahlen von Alphabet und Tesla sowie schwach ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes in Japan und der Eurozone.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

UBM Development +1,85% 22,00 Euro Immofinanz +1,68% 27,30 Euro Polytec +1,54% 3,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Warimpex -3,85% 0,75 Euro DO&CO -3,71% 155,60 Euro FACC -2,97% 7,18 Euro

