Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit weiteren Gewinnen erwartet

Der heimische Aktienmarkt könnte am Mittwoch seine Vortageserholung fortsetzen. Eine Indikation auf den ATX notierte um 8.15 Uhr um 0,61 Prozent höher. Bereits am Dienstag hatte er im Zuge einer internationalen Erholungsbewegung Gewinne aufgewiesen, nachdem es zuvor vier Handelstage in Folge merklich abwärts gegangen war. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren zur Wochenmitte einen positiven Handelsauftakt.

Nach einem von Turbulenzen und hoher Risikoaversion geprägten Wochenbeginn ist wieder etwas mehr Ruhe an den Finanzmärkten eingekehrt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Positive Vorgaben lieferte am Vorabend zudem die Wall Street und nun in der Früh die Börse in Tokio, nach den Kurstalfahrten am Montag.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Ergebnisvorlagen in der laufenden Berichtssaison Post, Lenzing und voestalpine ins Blickfeld der Akteure. Die Österreichische Post hat im ersten Halbjahr 2024 sehr gut verdient. Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte um 10,9 Prozent auf 105,6 Mio. Euro, der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um 17,2 Prozent auf 1,51 Mrd. Euro.

Der Faserhersteller Lenzing hat seinen Verlust im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 leicht verringert. Unterm Strich stand ein Ergebnis nach Steuern von minus 65,4 Mio. Euro, nach einem Minus von 65,8 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Die Umsatzerlöse des Konzerns stiegen von 1,25 Mrd. auf 1,31 Mrd. Euro.

Der voestalpine-Gewinn brach im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 von 213 auf 150 Mio. Euro ein.

Die Wiener Börse hat den Dienstag mit Gewinnen beendet und damit ihre tiefrote viertägige Verlustserie beendet. Seit Freitag hielten weltweit Rezessionsängste in den USA die Börsen in ihrem Bann. Der ATX steigerte sich zum Sitzungsende um 0,72 Prozent auf 3.468,36 Einheiten.

Bei den Einzelwerten am heimischen Markt standen die OMV-Titel mit plus 1,3 Prozent im Fokus. In Libyen ist es infolge lokaler Proteste zu einem Rückgang der Produktion auf dem teilweise zum heimischen Konzern gehörenden Ölfeld Sharara gekommen. Dies belastete den Aktienkurs des Unternehmens nicht nachhaltig.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

FACC +6,72% 6,83 Euro DO&CO +5,05% 149,80 Euro Lenzing +4,32% 30,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Frequentis -3,00% 29,10 Euro CA Immo -1,84% 31,02 Euro Warimpex -1,41% 0,70 Euro

ste/sto

ISIN AT0000999982