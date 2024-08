Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit weiteren Gewinnen erwartet

Der ATX dürfte seinen bisherigen Wochengewinn von gut zwei Prozent am Freitag noch weiter ausbauen. Rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn stand eine Indikation auf den heimischen Leitindex 0,3 Prozent höher bei 3.640,56 Punkten. Auch das europäische Umfeld dürfte nach starken Vorgaben aus Japan weiter zulegen. Am Vortag hatten zudem Konjunkturdaten die Sorgen vor einer Rezession in den USA weiter zerstreut.

Auch am Berichtstag dürften sich die Blicke der Marktakteure auf Veröffentlichungen in den USA richten. So stehen mit dem Michigan Sentiment Daten zur Konsumstimmung auf der Agenda. Die Vorgaben seien dank gesunkener Benzinpreise und der stabilen Lage am Arbeitsmarkt freundlich, so die Ökonomen der Helaba. Überdies stehen die Baubeginne und -genehmigungen an.

In Europa stehen vor dem Wochenende inzwischen keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Kalender. In Wien blieb zudem die Meldungslage zu Unternehmen bisher ruhig.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,89 Prozent höher bei 3.629,88 Punkten geschlossen. Marktbeobachter verwiesen dabei vor allem auf starke US-Konjunkturdaten. So sind die Umsätze des US-Einzelhandels aber auch die Importpreise im Juli stärker gestiegen als erwartet. Ferner sind in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche unerwartet gesunken.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

FACC +2,79% 7,75 Euro Lenzing +2,46% 31,25 Euro RHI Magnesita +1,94% 42,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Pierer Mobility -1,85% 26,60 Euro Addiko Bank -1,49% 19,80 Euro Strabag -0,39% 38,50 Euro

