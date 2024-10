Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit schwächerer Tendenz in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den ATX stand rund vierzig Minuten vor Sitzungsbeginn 0,42 Prozent im Minus. Damit deutet sich für den heimischen Leitindex bereits der 3. Verlusttag in Folge an. Auch der Handelsauftakt an den europäischen Leitbörsen wird knapp im Minus erwartet. Die Wall Street schloss am Vorabend wenig verändert.

Nachrichten gab es am heimischen Aktienmarkt von der voestalpine. Es ist der schon seit längerem angestrebte Deal unter Dach und Fach - der Linzer Stahlkonzern veräußert die Tochtergesellschaft Buderus Edelstahl mit Sitz im hessischen Wetzlar. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit leichterer Tendenz geschlossen und damit an den negativen Wochenstart angeknüpft. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Montag-Schluss um 0,48 Prozent auf 3.583,37 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mehrheitlich im roten Bereich.

Unter den Einzelwerten rückten die Aktien von Pierer Mobility mit einem Kursrutsch um gut 18 Prozent in den Fokus. Am Montagabend war bekannt geworden, dass der Zweirad-Hersteller, der nach einem Umsatzeinbruch und hohen Verlust im ersten Halbjahr einen weiteren Stellenabbau angekündigt hat, auch in der zweiten Jahreshälfte hinter den Erwartungen bleibt und deshalb seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2024 aufgehoben hat.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

AT&S +3,18% 20,14 Euro Mayr-Melnhof +2,56% 84,10 Euro Porr +2,15% 15,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Pierer Mobility -18,13% 15,80 Euro Verbund -2,13% 75,90 Euro CA Immo -1,76% 24,62 Euro

