Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit Abgaben in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor Eröffnung mit minus 0,8 Prozent. Vorgaben aus Asien und den USA fielen gemischt aus.

Im Fokus liegt das in den Vereinigten Staaten am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehende US-Verbrauchervertrauen. "Alles in allem rechnen wir mit einer leicht eingetrübten Konsumlaune, sodass es heute wohl keinen Impuls zum Reduzieren der Zinssenkungserwartungen geben wird", kommentierten die Experten der Helaba.

Europaweit dürfte zudem ein vorbörslicher Kursverlust von Airbus auf den Aktien lasten. Diese gaben im außerbörslichen Handel um etwa acht Prozent nach, nachdem der Flugzeugbauer die Jahresziele gesenkt hatte. Zu heimischen Einzelwerten gab es bisher keine impulsgebenden Neuigkeiten.

Am Montag hatte der ATX um 0,75 Prozent höher bei 3.618,70 Punkten geschlossen. Bankenwerte schlossen sich dem positiven europäischen Trend an und legten wie diese zu. Versicherungswerte zeigten sich ebenfalls gesucht. An der Spitze des ATX kletterten UNIQA um 3,8 Prozent hoch.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Pierer Mobility +5,14% 30,70 Euro UNIQA +3,76% 8,01 Euro Kapsch TrafficCom +3,38% 9,18 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Warimpex -8,29% 0,73 Euro Marinomed -4,20% 12,55 Euro Wienerberger -2,50% 32,78 Euro

sto/ste

ISIN AT0000999982