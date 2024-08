Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag wenig verändert in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte gegen 8.25 Uhr um 0,01 Prozent marginal tiefer. Das europäische Börsenumfeld wird ebenfalls nur wenig verändert erwartet.

Die Zinssenkungserwartungen in den USA und in der Eurozone sind laut den Experten der Helaba intakt. Hinsichtlich Datenveröffentlichungen richten sich die Blicke am Berichtstag auf das US-Verbrauchervertrauen des Conference Board am Nachmittag. Dieses dürfte sich weiterhin verhalten präsentieren, so die Helaba. Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage in Wien zunächst ruhig.

Am Montag hatte der ATX um 0,14 Prozent höher bei 3.694,81 Punkten geschlossen. Gesucht waren zum Wochenauftakt Ölaktien. So stiegen OMV um 1,4 Prozent und Schoeller-Bleckmann um 3,9 Prozent. Die Zuwächse folgten einem Anstieg der Ölnotierungen nach einem militärischen Schlagabtausch zwischen der libanesischen Hisbollah-Miliz und der israelischen Armee.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Schoeller-Bleckmann +3,87% 32,20 Euro Semperit +3,62% 12,60 Euro UBM Development +1,96% 20,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Pierer Mobility -7,99% 26,50 Euro Mayr-Melnhof -4,74% 98,50 Euro Zumtobel -3,81% 5,56 Euro

