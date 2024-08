Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit wenig Bewegung in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte kurz nach acht Uhr um 0,04 Prozent unwesentlich tiefer. Im Blick stehen unter anderem Quartalszahlen heimischer Unternehmen.

So ist der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) im 1. Halbjahr 2024 unter den guten Ergebniszahlen der Vorjahresperiode geblieben: Der Umsatz ging um 2,2 Prozent auf 294,7 Mio. Euro zurück und der Nettogewinn brach um 42 Prozent auf 25 Mio. Euro ein, wie das Unternehmen mitteilte. Die Titel gaben vorbörslich um über ein Prozent nach.

Der Baukonzern Porr hat heuer zum Halbjahr dagegen ein massives Gewinnplus erzielt. Unter dem Strich blieben 27,5 Mio. Euro - das waren um 47,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Auftragseingang ging allerdings um 15,2 Prozent auf 3,2 Mrd. Euro deutlich zurück. Auf Tradegate steigerten sich die Papiere in der Früh um 2,5 Prozent.

Die UNIQA hat im ersten Halbjahr 2024 einen höheren Gewinn verbucht. Das Ergebnis vor Steuern stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 19 Prozent auf 277,5 Mio. Euro, wie der Versicherer am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Ebenso gewachsen sind die verrechneten Prämien, die um 8,8 Prozent auf rund 4,1 Mrd. Euro kletterten. Vorbörslich zeigten sich die Titel noch nicht gehandelt.

Beim Mayr-Melnhof-Konzern gab es indes einen Ergebniseinbruch im ersten Halbjahr 2024. Während auf Erlösebene die Umsätze um 6,3 Prozent auf 2,04 Mrd. Euro zurückgingen, reduzierte sich der Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 41 Prozent auf 37,4 Mio. Euro.

Mit Blick auf heutige Datenveröffentlichungen richtet sich die Aufmerksamkeit auf Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und Deutschland. Bei leichten Verbesserungen drohe allerdings keine Verdrängung der vorhandenen Zinssenkungserwartungen. Impulse für die Börsen könnte zudem das ab heute stattfindende mehrtägige Notenbanker-Treffen in Jackson Hole.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,67 Prozent höher bei 3.663,08 Punkten geschlossen. Auch an anderen Börsen in Europa ging es moderat nach oben. Nach Zahlen gaben am Vortag die Titel von Kapsch TrafficCom um 1,8 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

AT&S +3,99% 16,70 Euro voestalpine +3,58% 21,98 Euro Zumtobel +2,56% 5,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Addiko Bank -3,85% 18,75 Euro UBM Development -2,86% 20,40 Euro Kapsch TrafficCom -1,81% 8,70 Euro

