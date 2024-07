Wiener Börse am Vormittag etwas schwächer - ATX verliert 0,42 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Frühhandel mit leichterer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.668,91 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,42 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.837,49 Zählern und damit um 0,38 Prozent tiefer.

Auch das europäische Börsenumfeld startete trotz positiver US-Vorgaben mit Kursverlusten in den Handel. Datenseitig steht heute Vormittag in Deutschland mit der ZEW-Umfrage ein wichtiger Stimmungsindex zur Veröffentlichung an. In den USA werden dann am Nachmittag vor allem die Einzelhandelsumsätze mit Aufmerksamkeit verfolgt.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch sommerlich dünn. Ergebnisse gibt es am Berichtstag von der Telekom Austria sowie von EuroTeleSites. Beide Unternehmen legen die Zahlen am Abend nach Handelsschluss vor. Im Vorfeld zeigten sich Aktien der Telekom Austria 0,46 Prozent im Minus, während EuroTeleSites um 0,26 Prozent zulegten.

Unter den Indexschwergewichten mussten voestalpine einen Abschlag von 2,2 Prozent verbuchen. Raiffeisen-Titel gaben um 1,2 Prozent nach und Verbund verloren 0,8 Prozent an Wert.

Die slowenische Bankengruppe NLB (Nova Ljubljanska Banka) schraubt ihr Angebot für die Addiko Bank nach oben. Das neue Angebot lautet auf 22,00 Euro je Aktie cum Dividende, nachdem sie zuvor 20 Euro geboten hatte. Das teilte die NLB am Montagabend mit. Die Steigerung des Angebotspreises um 10 Prozent entspreche einem Aufschlag von 15,8 Prozent gegenüber dem Börsenschlusskurs vom 14. Mai 2024, dem letzten Handelstag vor Ankündigung der Offerte seitens der NLB. Addiko-Aktien zogen im heutigen Frühhandel deutlich um 5,6 Prozent auf 20,70 Euro an.

