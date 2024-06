Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gibt um 0,82 Prozent nach

Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit Verlusten eröffnet. Im Fokus standen die am Wochenende bestrittenen EU-Wahlen. Der ATX verlor bis 9.45 Uhr 0,82 Prozent auf 3.628,53 Einheiten. Der ATX Prime sank um 0,79 Prozent auf 1.820,05 Zähler.

Marktstimmen sprachen beim Urnengang in Europa von politischen Unsicherheiten auf dem Börsenparkett aufgrund eines klaren Rechtsrucks. Als unmittelbare Folge rief Präsident Emmanuel Macron in Frankreich zu Neuwahlen für die Nationalversammlung auf. Aber auch die Ergebnisse in der größten Volkswirtschaft Europas, Deutschland, dürften analysiert werden. Dort schnitten die konservativen Kräfte deutlich stärker ab als die Regierenden.

Mit Blick auf Konjunkturimpulse richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Sentix-Investorenvertrauen. Im weiteren Tagesverlauf bleiben weitere makroökonomische Datenveröffentlichungen Mangelware.

Bei den ATX-Schwergewichten wurden einheitlich Abgaben verzeichnet. So verloren Verbund 1,7 Prozent an Wert. Erste Group und BAWAG verbilligten sich jeweils um 1,2 Prozent. Raiffeisen sanken um 0,9 Prozent.

Zu beachten ist am Montag darüber hinaus die ex-Dividende gehandelte Aktie des Flughafens. Sie sank um 0,2 Prozent auf 49,20 Euro. Die Dividende wurde bei 1,32 Euro festgelegt.

sto/ger

ISIN AT0000999982