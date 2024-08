Wiener Börse (Eröffnung) - ATX mit plus 0,18 % etwas höher

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagvormittag mit etwas höheren Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 10.15 Uhr bei 3.604,38 Zählern und damit um 0,18 Prozent über dem Mittwoch-Schluss.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich im grünen Bereich. Zuvor hatten bereits die Übersee-Märkte überwiegend positive Vorgaben geliefert.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich feiertagsbedingt sehr dünn. Impulse könnten am Nachmittag von den zahlreichen anstehenden US-Konjunkturdaten kommen.

Zu den größeren Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten Addiko mit einem Anstieg um knapp zwei Prozent. FACC knüpften mit plus 1,7 Prozent an die deutlichen Vortagesgewinne an. Lenzing konnten sich um 1,3 Prozent steigern. Bei den Indexschwergewichten zeigten sich OMV und Verbund jeweils um gut ein Prozent befestigt.

Auf der Verliererseite fanden sich hingegen DO&CO mit einem Abschlag in Höhe von 1,9 Prozent. Polytec gaben um 1,2 Prozent nach und Frequentis verloren gut ein Prozent an Wert.

Aktien von Marinomed stürzten im Segment standard market um weitere 50 Prozent auf 3,00 Euro ab. Bereits am Mittwoch waren die Titel um rund 40 Prozent abgesackt, nachdem das Pharmaunternehmen nach Umsatzeinbrüchen im Vorjahr ein gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt hatte.

ISIN AT0000999982