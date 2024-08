Wiener Börse (Eröffnung) - ATX steigt um 0,31 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit Zuwächsen präsentiert. Für den Leitindex ATX ging es bis 9.45 Uhr um 0,31 Prozent auf 3.579,27 Einheiten hinauf. Im Blick standen insbesondere die Anteile der Semperit, die nach Ergebnissen deutlich zulegten.

Die Titel des Gummi- und Kautschukkonzerns steigerten sich nach der Vorlage von Halbjahreszahlen um 5,18 Prozent. Die Experten der Erste Group schrieben in einem Kommentar zu den vorgelegten Zahlen, dass diese überwiegend im Rahmen der Erwartungen lagen. Der mittelfristige Ausblick sehe "vielversprechend" aus.

Semperit hatte im ersten Halbjahr 2024 einen leichten Umsatzrückgang von annähernd drei Prozent zu spüren bekommen. Das Betriebsergebnis (EBIT) brach um deutlichere 18,6 Prozent ein. Nach Steuern lag das Ergebnis bei 9,6 Mio. Euro und damit klar über den im Vorjahr verbuchten 3,6 Mio.

Auf Analystenseite meldeten sich die Analysten der Berenberg zur DO&CO mit einer Kurszielanhebung von 185 auf 190 Euro zu Wort. Die "Buy"-Bewertung beließ Experte Christoph Greulich unverändert. Die Aktie stieg um 0,28 Prozent auf 145,00 Euro.

Mit Blick auf weitere Einzelwerte war das FACC-Papier mit Verlusten von 2,13 Prozent der schwächste Wert im prime market Segment. Für voestalpine ging es um 1,2 Prozent hinab, während Rosenbauer nach den starken Aufschlägen am Vortag weitere 1,4 Prozent gewannen. Auf Wochensicht steigerten sich die Titel des Feuerwehrausrüsters um 4,8 Prozent.

Konjunkturseitig richten sich die Blicke am Vormittag auf die in Deutschland anstehenden ZEW-Umfragewerte. Hier identifizieren die Analysten der Helaba im Vorfeld negative Vorgaben. Am Nachmittag folgen dann die US-Erzeugerpreise, die vor dem Hintergrund der am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreisdaten aus den USA herausgegeben werden.

