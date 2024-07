Wiener Börse-Handel: ATX Prime beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen

Am Dienstag notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,05 Prozent fester bei 1 847,22 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 1 846,27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 846,27 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 845,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 1 848,66 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 800,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 792,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 625,86 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 7,77 Prozent zu Buche. Bei 1 889,08 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 1,85 Prozent auf 33,00 EUR), Palfinger (+ 1,11 Prozent auf 22,80 EUR), Flughafen Wien (+ 0,78 Prozent auf 51,60 EUR), Verbund (+ 0,47 Prozent auf 75,45 EUR) und FACC (+ 0,40 Prozent auf 7,61 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Kapsch TrafficCom (-2,00 Prozent auf 8,82 EUR), Lenzing (-0,91 Prozent auf 32,80 EUR), AT S (AT&S) (-0,71 Prozent auf 19,65 EUR), STRABAG SE (-0,51 Prozent auf 39,15 EUR) und S IMMO (-0,45 Prozent auf 22,10 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 10 105 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,969 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,26 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

